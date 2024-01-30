Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии

Артистка владеет несколькими домами за границей

Вдова Николая Караченцова рассказала, что планирует сделать со своей зарубежной недвижимостью. 75-летняя Людмила Поргина владеет двумя дачами в Болгарии и продавать их женщина не собирается. Она рассказала, что в стране хорошо относятся к россиянам, несмотря на события зимы 2022 года, и даже нет проблем с обменом рублей.

Однако с русофобией в Болгарии встретиться все же пришлось. 75-летняя артистка рассказала, что однажды в ресторане ей нагрубила женщина. Она кричала, чтобы Поргина ехала отдыхать на российские курорты.

"Мы сидели в ресторане, разговаривали, рядом женщина, и вдруг: "Заткнись, дура! Чеши в Сочи!"", — вспомнила неприятный инцидент Людмила.

По словам артистки, дома были приобретены, когда был жив ее супруг. Так, в одном коттедже жили Людмила, Николай и их домработница. Во втором доме разместился сын с детьми, который проживает там до сих пор. Актриса рассказывает, что внуки каждый день устраивают в доме концерты и кинопоказы. Именно поэтому недвижимость пока останется во владении Поргиной.

Напомним, Николай Караченцов скончался в 2018 году. Артист страдал онкологией, в последние дни его жизни болезнь осложнилась двусторонней пневмонией и отказом почек.

Ранее Юлия Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке дома в Испании.