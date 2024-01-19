Никита Михалков потерял дело своей жизни

У режиссера большие проблемы

Отныне поклонники программы "Бесогон ТВ" не смогут смотреть его на YouTube. При попытке кликнуть ссылку канала выходит сообщение, что аккаунт удален. Видеохостинг заблокировал канал за якобы "дискриминационные высказывания".

После 12 лет работы ресурса его уничтожили. В своих авторских выпусках Никита Михалков размышлял о происходящем в России и в мире, и число подписчиков перевалило за полтора миллиона. В последние годы режиссер меньше внимания уделял кинематографу, а вот развитию "Бесогона" начал уделять очень много времени.

Три года назад работу канала уже приостановили один раз из-за слов Михалкова о намерении Билла Гейтса чипировать людей под предлогом прививок. Теперь же канал закрыли совсем. Однако любителям передачи можно не переживать: в своем телеграм-канале Никита Михалков сообщил о резервных – российских – ресурсах, где можно по-прежнему смотреть выпуски "Бесогона".



"Учитывая, насколько острыми, неудобными были темы, которые мы поднимали, удивительно, что смогли просуществовать так долго", – подчеркнул режиссер.



Напомним, что подобным драконовским мерам подвергся далеко не первый канал. Прежде заблокировали аккаунты Дмитрия Пучкова (Goblin), писателя Захара Прилепина и других.

Ранее мы рассказывали о конфликте Никиты Михалкова и Леонида Ярмольника из-за исполнения роли царя в фильме.



