Ярмольник заговорил о конфликте с Михалковым: сыграл Царя

Актер неожиданно разоткровенничался

Леонид Ярмольник стал главным героем одного из выпусков "Шоу Воли". В интервью он рассказал о приближающемся 70-летии и о новом фильме, в котором сыграл Царя. Ведущий Павел Воля не удержался от шутки и спросил, стоит ли ждать конфликта с Никитой Михалковым, из-за того, что Царя играл не он, как это традиционно сложилось.

Актер ответил, что он в отличии от Михалкова точно знает, какого Царя он сыграл, так как в этом фильме Царь – это его собственный образ.

"Я надеюсь, что Никита Сергеевич Михалков не обидится и поймет, о чем я говорю", — разоткровенничался актер в эфире шоу.

Ознакомившись с трейлером к фильму, ведущий отметил, что это новый прорыв российской киноиндустрии, и ничего подобного он ранее не видел.



Известно, что кинолента "Летучий корабль" с Ярмольником в роли Царя, выйдет на экраны в начале марта. Кинокартина снята по одноименной сказке. По сюжету Царь планирует, что дочь станет женой зарубежного богача, а Забава противится, так как влюблена в простого матроса.

Ранее стало известно, что взбесившийся Мартиросян набросился на Павла Волю прямо в эфире его авторского шоу.