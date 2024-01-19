Визит не афишировал: был замечен тайно вернувшийся в Россию Леонтьев

Визит не афишировал: был замечен тайно вернувшийся в Россию Леонтьев
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист посетил Москву

Пропавший со всех радаров два года назад Валерий Леонтьев был замечен в России. Очевидцы сообщили, что исполнитель посетил Москву осенью и пробыл в столице около двух месяцев. Этот визит певец не афишировал  —  делал ремонт у себя в квартире. 

"Бывает (в России) и регулярно, но он же не блогер, чтобы свои шаги освещать везде",  —  рассказали о перемещениях Леонтьева его знакомые. 

К слову, поработать "по профессии" за эти два месяца, Леонтьев тоже успел. Сообщается, что у него было выступление на приватном корпоративе. Точная сумма гонорара остается в секрете. Однако известно, что песни в исполнении Валерия стоят от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. 

Россию Леонтьев покинул в 2022 году. Сначала, как обычно, выступил на новогодних "огоньках", затем отправился в ежегодный январский отпуск и пропал. На родину исполнитель песни "Дельтаплан" больше не вернулся, а уехал с женой в США. Как сообщили знакомые артиста, он ведет "пенсионерский" образ жизни, много отдыхает и даже увлекся дизайном. 

Ранее Леонтьев перепугал фанатов своим внешним видом, они в шоке от того, что артист натворил с лицом. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей