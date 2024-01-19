Визит не афишировал: был замечен тайно вернувшийся в Россию Леонтьев

Артист посетил Москву

Пропавший со всех радаров два года назад Валерий Леонтьев был замечен в России. Очевидцы сообщили, что исполнитель посетил Москву осенью и пробыл в столице около двух месяцев. Этот визит певец не афишировал — делал ремонт у себя в квартире.

"Бывает (в России) и регулярно, но он же не блогер, чтобы свои шаги освещать везде", — рассказали о перемещениях Леонтьева его знакомые.

К слову, поработать "по профессии" за эти два месяца, Леонтьев тоже успел. Сообщается, что у него было выступление на приватном корпоративе. Точная сумма гонорара остается в секрете. Однако известно, что песни в исполнении Валерия стоят от 2,5 до 3,5 миллионов рублей.

Россию Леонтьев покинул в 2022 году. Сначала, как обычно, выступил на новогодних "огоньках", затем отправился в ежегодный январский отпуск и пропал. На родину исполнитель песни "Дельтаплан" больше не вернулся, а уехал с женой в США. Как сообщили знакомые артиста, он ведет "пенсионерский" образ жизни, много отдыхает и даже увлекся дизайном.

Ранее Леонтьев перепугал фанатов своим внешним видом, они в шоке от того, что артист натворил с лицом.