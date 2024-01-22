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Последние годы Анастасия Заворотнюк борется с онкологией – как правило, болезнь появляется в том случае, когда иммунитет не справляется со своими функциями. Врачи стараются помочь звезде "Моей прекрасной няни" с помощью сложных процедур, но справиться со всеми факторами, которые влияют на состояние артистки, они не в силах.
Недавно стало известно, что по здоровью Заворотнюк нанесли опасный удар. Все из-за появления в их доме нового питомца. Дочь Анна сообщила, что теперь у них живет маленький и миленький ежик. Питомца назвали Вилькой.
Однако врачи бьют тревогу. Внешне ежики выглядят довольно безобидно для человека, но на самом деле они таят скрытую опасность. Дикие хищники являются переносчиками опасных инфекций и заболеваний, что может серьезно усугубить состояние онкобольной Заворотнюк, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Единественная надежда в том, что еж прошел необходимый осмотр у ветеринара и артистку на всякий случай оградили от питомца для избежания негативных последствий.
Ранее сплетники заявили, что Чернышев долгое время изменяет Заворотнюк.
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