"Анастасии нет": появились новости о кончине Заворотнюк

"Анастасии нет": появились новости о кончине Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Блогер Антон Суворкин в очередной раз шокировал общественность своим заявлением. Светский сплетник сообщил, что Анастасии Заворотнюк давно нет в живых, и в ближайшее время об этом будет сообщено официально. 

"Инфа вроде стопроцентная: у нее кредиты в России. В случае ее ухода к праотцам все заберут",  – сообщил печальные известия блогер.

Суворкин также сказал, что родственники опасаются огромных долгов, которые на них повесят в случае кончины Анастасии, и именно поэтому так тщательно скрывают состояние больной звезды.  Блогер не отрицает, что все это может оказаться просто сплетнями, однако добавил – его журналистский опыт показывает, что самые невероятные слухи могут быть правдой. 

Антон Суворкин не раз высказывался о Заворотнюк. Например, недавно он сообщил, что Петр Чернышев изменяет своей тяжелобольной жене. После он ошарашил общественность новостью о разводе фигуриста и актрисы. 

Не удивительно, что вокруг пары ходит столько слухов, ведь подробности состояния Анастасии Заворотнюк практически не раскрываются, а если что-то и попадает в массы, то родственники это никак не комментируют. 

Источник: YouTube
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