Продюсер Дзюник раскрыл секрет отличия между Киркоровым и Галкиным*

Продюсер Дзюник раскрыл секрет отличия между Киркоровым и Галкиным*
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Продюсер объяснил, чем непохожи бывший и нынешний мужья примадонны

Противопоставление Филиппа Киркорова и Максима Галкина* периодически происходит в Сети. Их объединяет и противопоставляет не только штамп в паспорте с Аллой Пугачевой, но и личные качества. Леонид Дзюник считает Максима Галкина* человеком сомнительных нравственных качеств, так как тот просто оскорбляет людей, гуляя по сцене. В противовес ему поп-короля Филиппа Киркорова продюсер считает настоящим русским человеком, который вслед за Пугачевой не будет говорить гадости в адрес России.

По словам продюсера, Пугачева убежала из России за мужем и так же, как он начала плеваться грязью в адрес бывшей Родины. Киркоров же, говорит Дзюник, такого не делал, потому что он "настоящий русский". Вся жизнь Филиппа Бедросовича связана с Россией, где живут его зрители, друзья, дети. К тому же, в отличие от нынешнего супруга экс-жены, Киркоров реально талантлив.

"У Филиппа-то все-таки талант, есть и голос, и чувство творческого. А что у Галкина*?" – заключил продюсер.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров, желая загладить вину перед зрителями за участие в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, перевел пять миллионов рублей на лечение детей, страдающих аутизмом, в Белгородский центр помощи "Синяя птица".

*В РФ признан иностранным агентом


Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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