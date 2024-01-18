Что Леонтьев натворил с лицом: фанаты перепуганы

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Валерий Леонтьев перенес очередные хирургические вмешательства – на сей раз скальпель врача коснулся глаз артиста. Проблема с веками беспокоила певца много лет.
Еще в нулевых исполнитель хита "Светофор" лег на операционный стол, чтобы провести пластику век. Однако американские врачи не справились и получилось осложнение: веки перестали смыкаться, из-за чего Леонтьев много лет спал с не до конца закрывающимися глазами. По этой причине он на гастролях требовал номер с плотными темными шторами.
Некоторое время назад окружение певца рассказало, что артист всерьез занялся своим здоровьем. Около полутора лет назад он обратился к врачам по поводу проблем с коленями, а потом дело дошло и до лица. В настоящее время серьезных проблем со здоровьем у Леонтьева нет – только специфические, свойственные возрасту хвори. Однако именно здоровьем отговаривается артист от мероприятий и съемок.
По словам хирурга Ивана Володченкова, корректирующие операции прошли лучше, чем те, последствия которых пришлось устранять.
Ранее мы писали, что много лет живущий в Америке исполнитель хита "Дельтаплан" впервые за долгое время выступил на частном мероприятии в Дубае.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию