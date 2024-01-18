Волочкова объяснила свой отказ посетить Донбасс

Балерина отметила, что и без этого поддерживает Россию

Не успела Анастасия Волочкова вернуться с Мальдив, как сразу отправилась на пресс-конференцию. Помимо вопросов о Джигурде, балерину спросили и о Донбассе. Ведь звезда так рьяно поддерживает Россию и кричит об этом на каждом углу, а вот поднять боевой дух солдат своим выступлением, как это делают многие звезды, ни разу не решилась. Танцовщица заверила, что она бы с радостью, но не видит в этой поездке своей миссии.

"Я в Донбассе с 18 лет, я за Россию – и на Донбасс, и на Луну", — заявила королева перфоманса.

Среди причин был и состав ее танцевальной группы. Балерина отметила, что в шоу выступают девочки, которым едва исполнилось десять лет. Маленьких балерин подвергать опасности она не может, рассказала Анастасия.

Впрочем, по словам танцовщицы, она и так внесла неизмеримый вклад. Пока ее приятель Джигурда поднимал боевой дух у линии фронта, танцовщица устраивала бесплатные выступления для жен солдат.

К слову, ответила Анастасия Волочкова и на вопрос о недавнем скандале с Никитой Джигурдой. Закадычный друг балерины выложил интимное видео в Сеть, которое предназначалось для личного архива. Балерина рассказала, что их отношения теперь находятся в подвешенном состоянии, а певец не отвечает на ее звонки.

Как сообщает телеканал "360", во время пресс-конференции артистка заявила, что ее приглашали на вечеринку Анастасии Ивлеевой, но на мероприятие она идти отказалась из-за обиды на блогера.