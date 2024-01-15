Взбешенная Волочкова публично прокляла Джигурду: что наделал актер

Взбешенная Волочкова публично прокляла Джигурду: что наделал актер
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Балерина заявила, что больше не считает артиста другом

Анастасия Волочкова заявила, что Никита Джигурда больше ей не друг. Яблоком раздора стало интимное видео, которое Никита Джигурда слил в Сеть, пока балерина греется на солнечных Мальдивах. В своем блоге Анастасия написала целый пост, в котором прокляла некогда закадычного друга. 

"<...>ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье",  —  набросилась на Джигурду взбешенная Волочкова. 

В посте Волочкова также назвала Джигурду ничтожным человеком, и призналась, что никогда не сможет простить ему эту подлость. В своем доме она делает все, что пожелает нужным, написала танцовщица. А вот к тем, кто вхож в ее особняк, она теперь будет относиться с осторожностью, рассказала Анастасия в социальных сетях. 

Анастасия тяжело переживает предательство друга, особенно учитывая, что "подарок" Джигурда сделал ей прямо в канун дня рождения. 20 января балерина отметит 48-летие. 

Напомним, ранее Никита Джигурда поделился видео, на котором он с Волочковой танцует в ее загородном особняке. В какой-то момент исполнитель срывает с балерины штаны и начинает целовать ее в интимные места.  

Ранее стало известно, что Волочкова ужасно опозорилась за границей. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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