Взбешенная Волочкова публично прокляла Джигурду: что наделал актер

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Анастасия Волочкова заявила, что Никита Джигурда больше ей не друг. Яблоком раздора стало интимное видео, которое Никита Джигурда слил в Сеть, пока балерина греется на солнечных Мальдивах. В своем блоге Анастасия написала целый пост, в котором прокляла некогда закадычного друга.
"<...>ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье", — набросилась на Джигурду взбешенная Волочкова.
В посте Волочкова также назвала Джигурду ничтожным человеком, и призналась, что никогда не сможет простить ему эту подлость. В своем доме она делает все, что пожелает нужным, написала танцовщица. А вот к тем, кто вхож в ее особняк, она теперь будет относиться с осторожностью, рассказала Анастасия в социальных сетях.
Анастасия тяжело переживает предательство друга, особенно учитывая, что "подарок" Джигурда сделал ей прямо в канун дня рождения. 20 января балерина отметит 48-летие.
Напомним, ранее Никита Джигурда поделился видео, на котором он с Волочковой танцует в ее загородном особняке. В какой-то момент исполнитель срывает с балерины штаны и начинает целовать ее в интимные места.
Ранее стало известно, что Волочкова ужасно опозорилась за границей.
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