Волочкова страшно опозорилась за границей: иностранцы в шоке

Балерина подшофе продемонстрировала свои способности

Королева треша в очередной раз привлекла к себе внимание общественности. Анастасия Волочкова задрала ногу перед лицом иностранца, все сняла на видео и выложила в своих социальных сетях.

Инцидент произошел на Мальдивах, где сейчас отдыхает Анастасия. На видео звезда сидит на диване между мужчиной и женщиной. Волочкова рассказала, что это семья из Британии, которая спасла ее, показав дорогу домой. По словам балерины, когда они зашли на виллу, пара помогла ей снять обувь. После этих слов Волочкова лихо задрала ногу перед мужчиной, рядом с которым сидела настолько близко, что касалась его плеча.

По видео понятно, что выходка балерины смутила как самого мужчину, так и его супругу, которая изо всех сил старалась держать лицо. Однако Анастасию так просто с толку не сбить — с бокалом в руке она продолжила эмоционально рассказывать историю знакомства с британцами, сообщает "Пятый Канал".

Если Анастасия старалась привлечь к себе внимание, то у нее получилось. В комментариях под видео на звезду обрушился хейт. Читатели сочувствовали паре из Британии и назвали выходку балерины мерзостью. Однако сама Волочкова не считает, что она ужасно опозорилась, а всех, кто ее критикует, назвала "недолюбленными бабами".

Ранее Волочкова шокировала народ зимней прогулкой в крошечных трусах.