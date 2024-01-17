Замок конфискуют: Пугачевой и Галкину* готовят новый удар

В России разрабатывают новый закон против иноагентов

Российские законодатели предложили новую инициативу, согласно которой за фейки в отношении российской армии людей могут строго наказывать вплоть до конфискации имущества. Адвокат Александр Бенхин отметил, что в случае принятия закона по Алле Пугачевой и Максиму Галкину* могут нанести очередной удар – они рискуют лишиться своего замка в Грязи.

Ранее стало известно, что СК провело проверку заявлений артистов и вернуло все документы по разбирательству обратно в МВД. Пока возбуждение уголовного дела знаменитой семье не грозит, хотя в любой момент на них могут собрать новые материалы – особенно в отношении юмориста, которого недавно оштрафовали на два миллиона рублей за политические заявления со сцены в ОАЭ.

По словам правозащитника, в случае, если новый закон вступит в силу, то Максим Галкин* и Алла Пугачева будут более острожны в своих выпадах. И шансы на его одобрение очень высокие, поскольку ранее правительство поддержало инициативу. Об этом сообщали RT.

"Если раньше статуса иноагента было недостаточно, чтобы конфисковать имущество или наложить на него арест, то теперь процедура упростится", – говорит он.

Сейчас артисты, по словам родственников, находятся на Кипре. Они не стали переезжать в Лондон и возвращаться в Израиль. В минувший понедельник Аллу Пугачеву неожиданно заметили в Москве – певица дала о себе знать с помощью траурного венка, который отправила на похороны Соломина, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

*признан иноагентом в РФ