"Она не виновата": Лика Стар развеяла слухи о кознях Пугачевой и их конфликте

Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"

Имя Лики Стар окружает немало слухов. Обсуждают и ее звучный псевдоним, и жизнь в Италии, и даже конфликт с Аллой Пугачевой, который якобы случился три десятилетия назад. Корреспондент "Утро.ру" решил поставить точку этим кривотолкам и узнать все из первых уст.

Лика, у Вас трое детей. Чем они занимаются?

Старшему – Артемию – 28 лет. Он живет в Милане, работает там менеджером в пятизвездочном отеле. Дочери Аллегре 19 лет, она поступила в итальянский университет на факультет гражданской инженерии. А младшему Марку в апреле будет 13, он пока учится в школе, хотя уже является неоднократным чемпионом Италии по кунг-фу и тай-чи (боевые искусства и методы самообороны – Прим. ред.). В прошлом году, пока я участвовала в проекте "Ты – суперстар!" на НТВ, он привез три "золотые" медали. Марк играет на гитаре, да у всех детей есть музыкальный слух, они все развиты в творческом отношении, просто не пошли в шоу-бизнес.

А Ваши песни они любят, слушают дома?

Все мои дети слушают совершенно другую музыку, для них я вообще не артист, а просто мама. Происходит эдакий разрыв поколений. Хотя моя песня "Би-Би Такси", как они говорят, им нравится.

Эта песня вышла в 1991-м и до сих пор остается суперхитом. Но много писали, что в начале карьеры Вам вставляли палки в колеса. Пресса предполагала даже, что якобы "зажимала" Вас Алла Пугачева – мол, у случился какой-то конфликт...

В нашем шоу-бизнесе всегда всем было трудно. Всегда есть подводные камни. Наверное, каких-то вещей я могла бы добиться более простым путем, но козни, которые мне чинили, позволили мне искать новые креативные пути для реализации. Человеку можно перекрыть кислород, но запретить делать ему что-то невозможно. Я в итоге смогла развиться лучше и больше. Например, именно тогда родилась "Одинокая Луна", которая в 1995 году взорвала все музыкальные площадки. Что же касается Аллы Борисовны, то не верьте слухам и сплетням, от которых я давно устала. Просто однажды у меня случилось несогласие с ее предложением, и все. Я с ней после этого встречалась много раз, и никаких недомолвок между нами нет. Она не виновата – меня никто не задвигал, не стирал ластиком, я продолжала все эти годы развиваться.

От рождения Вы были Ликой Павловой. А Лика Стар – это эффектный творческий псевдоним. Но до сих пор не все знают, как он родился…

Изначально я начинала вступать как диджей Лика МС, занималась дискотеками. Потом начала читать рэп. А когда стала менять свой стиль, то поняла, что выбранный псевдоним не подходит к музыке, которую я делаю. Как-то, сидя дома – а жила я тогда на 15-м этаже – стала глядеть на звезды, которые были близко-близко. Сидела и думала: "Ну, где-то же есть моя звезда, которая будет мне светить всегда!" Эта мысль показалась мне элегантной, и я назвала себя Ликой Стар. Надеясь, что для кого-то стану счастливой путеводной звездой. Так и случилось в итоге.