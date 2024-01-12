Племянница Галкина* раскрыла правду о переезде Пугачевой в Лондон

Девушка рассказала о встрече с Примадонной

Беззаботная старость на Святой земле в окружении любящего мужа и детей, на которую рассчитывала сбежавшая из России Алла Пугачева, так и не состоялась. Максим Галкин*, в отличие от жены-домохозяйки, был вынужден колесить по миру с гастролями, чтобы прокормить семью.

Разумеется, привыкшее к высочайшему уровню жизни в России звездное семейство не собирается размениваться на что-то меньшее. И пока Алла Пугачева нянчится с детьми, ее мужу-иноагенту приходится зарабатывать деньги.

Конечно, за границей Максим Галкин* вытребован не так, как был на родине, поэтому все чаще вместо юмора шоумен предпочитает делать политические заявления. Увы, сегодня западная публика готова слушать и платить именно за это.

Так или иначе, на новой родине Примадонна не задержалась. Пока противник СВО Максим Галкин* выступал рупором Израиля в войне против Палестины, певица была вынуждена прятать детей в бункере. По итогу она просто собрала вещи и перевезла наследников на Кипр.

Однако недавно в прессе начали обсуждать слухи, мол и островное государство Примадонну не устраивает. СМИ писали, что Алла Пугачева собирается переехать в Лондон и уже начала подыскивать хорошую школу для детей.

Племянница Максима Галкина* раскрыла правду о возможном переезде певицы. В интервью VOICE Алина Галкина, студентка МГИМО, отметила, что звездное семейство остается на Кипре. Девушка поведала о последней встрече с родней.

"Недавно [виделись]. Я только вернулась с Кипра, где они живут", – подчеркнула племянница юмориста.

Кстати, на днях Алла Пугачева подверглась жесткой критике со стороны советского актера Василия Ливанова.

*В РФ признан иностранным агентом