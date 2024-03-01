Рецепт грузинской закуски аджапсандали

Рецепт бесподобной грузинской закуски аджапсандали: нужны только овощи
Фото:unsplash.com
Станет главным блюдом на столе

Аджапсандали  —  жемчужина грузинской кухни. Пикантная закуска, в основу которой легли баклажаны, особенно почитается на праздничном столе кавказского народа. Есть разные варианты приготовления этого блюда, в том числе и с добавлением мяса. Мы предлагаем воссоздать классический рецепт, передаваемый в Грузии от предков к потомкам.

Ингредиенты: 

  • Баклажаны  —  3 шт. 
  • Репчатый лук  —  1 шт. 
  • Морковь  —  1 шт. 
  • Сладкий перец  —  2 шт. 
  • Чеснок  —  5 зубчиков.
  • Томаты  —  4 шт. 
  • Кинза  —  20 граммов.
  • Зелень базилика  —  40 граммов. 
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезаем баклажаны кольцами толщиной 0,8-1 сантиметр, складываем в посуду и обильно посыпаем солью. 
  2. Пока баклажаны настаиваются, шинкуем перец, морковь и лук соломкой. 
  3. С томатов необходимо снять шкурку. Для этого сделайте надрезы крестом на нижней части помидоров и залейте ненадолго кипящей водой. Кожица от высокой температуры начнет скручиваться, и ее можно будет легко снять. 
  4. Затем по очереди начинаем обжаривать овощи на растительном масле. Сначала лук и морковь около 10 минут, затем сладкий перец  —  5-7 минут, баклажаны  —  6-8 минут. Последний необходимо прежде промыть от соли и просушить бумажными салфетками.
  5. Теперь все овощи смешиваем в кастрюле и заливаем измельченными в блендере помидорами (можно заменить на томаты в собственном соку). Добавляем к нашей закуске чеснок, нашинкованную зелень и специи. 
  6. Даем блюду немного провариться и остужаем. Грузинские аджапсандали готовы, приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом невероятного салата из свеклы. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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