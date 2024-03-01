Рецепт бесподобной грузинской закуски аджапсандали: нужны только овощи

Станет главным блюдом на столе

Аджапсандали — жемчужина грузинской кухни. Пикантная закуска, в основу которой легли баклажаны, особенно почитается на праздничном столе кавказского народа. Есть разные варианты приготовления этого блюда, в том числе и с добавлением мяса. Мы предлагаем воссоздать классический рецепт, передаваемый в Грузии от предков к потомкам.

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сладкий перец — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков.

Томаты — 4 шт.

Кинза — 20 граммов.

Зелень базилика — 40 граммов.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны кольцами толщиной 0,8-1 сантиметр, складываем в посуду и обильно посыпаем солью. Пока баклажаны настаиваются, шинкуем перец, морковь и лук соломкой. С томатов необходимо снять шкурку. Для этого сделайте надрезы крестом на нижней части помидоров и залейте ненадолго кипящей водой. Кожица от высокой температуры начнет скручиваться, и ее можно будет легко снять. Затем по очереди начинаем обжаривать овощи на растительном масле. Сначала лук и морковь около 10 минут, затем сладкий перец — 5-7 минут, баклажаны — 6-8 минут. Последний необходимо прежде промыть от соли и просушить бумажными салфетками. Теперь все овощи смешиваем в кастрюле и заливаем измельченными в блендере помидорами (можно заменить на томаты в собственном соку). Добавляем к нашей закуске чеснок, нашинкованную зелень и специи. Даем блюду немного провариться и остужаем. Грузинские аджапсандали готовы, приятного аппетита!

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