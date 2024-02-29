На Масленицу утомитесь принимать гостей: о ваших блинах узнает весь город

Потрясающе вкусные, кружевные блинчики приманят к порогу всех друзей

Меньше чем через пару недель начнется самый вкусный период весны: Масленица. Почти на каждой кухне начнут готовить блины, хвастаясь секретными рецептами. Даже без ничего блины вкусны до невозможности, а если уж подобрать вкусную начинку, то и вовсе треск за ушами заглушит все вокруг. Даже блинные торты и то придумали.

Приготовить тонкие, вкусные, ажурные блины несложно.

Для начала все, что будет использоваться для приготовления, стоит оставить на столе, чтобы прогрелось до комнатной температуры. Это позволит компонентам лучше смешаться. Когда жидкое тесто будет готово, его надо оставить "дойти".

И не забывайте перед тем, как вылить тесто на сковороду, перемешать его, чтобы мука, которая непременно осядет на дно, снова поднялась.



Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 40 гр

Кефир – 500 г

Горячая вода – 300 мл

Растительное масло – 30 гр

Сода – ½ ч.л.

Соль – щепотка

Ваниль или ванильный сахар – 1 ч.л.

Мука – 300 гр

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Разбить в миску яйца, высыпать ванилин, сахар и соль и размешать так, чтобы песчинки растворились.2. Вылить туда же кефир.3. Просеять в яично-сахарную смесь муку и замешать ложкой тесто густотой как жирная сметана.4. Оставить тесто на десять минут.5. По истечении этого времени влить медленно кипяток, перемешивая то и дело. Когда вся вода влита, добавить соды и перемешать снова.6. Добавить растительное масло, перемешать.7. На разогретую сковороду капнуть масла и перемешать.8. Густота теста регулируется горячей водой. Если вам показалось, что она слишком, долейте кипятка.9. Снимая блин со сковороды, обязательно обмазать его сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт изумительных блинчиков с бананом.

