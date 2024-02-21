Каша по-купечески: рецепт ароматной гречки с мясом
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Идеальный рецепт на обед для всей семьи
Гречневая каша, рассыпчатая и сухая, у многих ассоциируется с диетами. Однако приготовить гречку так, что вся семья попросит добавки, легко и просто. Предлагаем вам порадовать родных блюдом по-купечески. Рецепт крайне простой и от хозяйки не потребует специальных навыков.
Ингредиенты:
Гречневая крупа — 200 гр.
Фарш (любой) — 600 гр.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1-2 шт.
Чеснок — 2 зуб.
Перетертые томаты или томатная паста — 1 ст.л.
Вода — 0,5 л.
Соль по вкусу.
Приготовление:
Для начала подготовьте все продукты и выложите перед собой, чтобы они были в легком доступе. Овощи необходимо измельчить: морковь —
на терке, чеснок —
через пресс, а лук мелко шинкуем.
Немного растительного масла разогреваем в глубокой посуде с толстыми стенками и обжариваем на нем морковь и лук. Не забывайте постоянно мешать.
К овощам отправляем нарубленный чеснок и тушим еще немного, пока не появится аромат.
Затем приступаем к приготовлению мяса. Фарш необходимо добавить к овощам и обжаривать, пока он не потемнеет.
Гречка по-купечески почти готова. На этом этапе необходимо засыпать в кастрюлю тщательно промытую крупу и залить чистой водой.
Когда каша закипит, убавьте огонь до минимума и продолжайте тушить до полного испарения воды. На это потребуется порядка получаса.
Каша по-купечески готова. Приятного аппетита!
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