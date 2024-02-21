Каша по-купечески: рецепт ароматной гречки с мясом

Каша по-купечески: рецепт ароматной гречки с мясом
Фото:freepik.com
Идеальный рецепт на обед для всей семьи

Гречневая каша, рассыпчатая и сухая, у многих ассоциируется с диетами. Однако приготовить гречку так, что вся семья попросит добавки, легко и просто. Предлагаем вам порадовать родных блюдом по-купечески. Рецепт крайне простой и от хозяйки не потребует специальных навыков. 

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа  —  200 гр. 
  • Фарш (любой)  —  600 гр. 
  • Лук  —  1 шт. 
  • Морковь  —  1-2 шт.
  • Чеснок  —  2 зуб.
  • Перетертые томаты или томатная паста  —  1 ст.л.
  • Вода  —  0,5 л. 
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала подготовьте все продукты и выложите перед собой, чтобы они были в легком доступе. Овощи необходимо измельчить: морковь — на терке, чеснок — через пресс, а лук мелко шинкуем. 
  2. Немного растительного масла разогреваем в глубокой посуде с толстыми стенками и обжариваем на нем морковь и лук. Не забывайте постоянно мешать. 
  3. К овощам отправляем нарубленный чеснок и тушим еще немного, пока не появится аромат.
  4. Затем приступаем к приготовлению мяса. Фарш необходимо добавить к овощам и обжаривать, пока он не потемнеет. 
  5. Гречка по-купечески почти готова. На этом этапе необходимо засыпать в кастрюлю тщательно промытую крупу и залить чистой водой. 
  6. Когда каша закипит, убавьте огонь до минимума и продолжайте тушить до полного испарения воды. На это потребуется порядка получаса.  
  7. Каша по-купечески готова. Приятного аппетита! 

Ранее мы рассказали, стоит ли мыть крупу перед готовкой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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