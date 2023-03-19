Шоколадный фондан: простой рецепт сладкой шкатулки

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Российские хозяйки любят удивлять домашних и гостей всевозможными угощениями. Настоящим украшением стола станет модное ресторанное блюдо шоколадный фондан. Такая сладкая шкатулка с нежной начинкой точно придется по вкусу приглашенным на ужин. Приготовить изысканное угощение совсем не сложно.
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