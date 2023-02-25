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Целую неделю жители нашей страны позволяют себе предаваться чревоугодию и в больших количествах употребляют вкусные, ароматные блинчики. На Масленицу сами традиции велели отказаться от всех диет. Однако после завершения праздничной недели организму нужна поддержка. Настоящей палочкой-выручалочкой станет каша Свекольный детокс.
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