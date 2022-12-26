Аппетитная закуска придется гостям по вкусу

До Нового 2023 года осталось всего несколько дней. Предусмотрительные домохозяйки уже вовсю составляют меню праздничного стола на любимое торжество всех жителей России. Стоит отметить, что многие хотели бы, помимо традиционного оливье, полакомиться чем-нибудь новеньким. Так что оригинальный морской салат "Нептун" точно придется ко двору.



Ингредиенты

По 300 г креветок и кальмаров, 200 г крабовых палочек, 100 г красной икры, белки пяти яиц, три столовые ложки майонеза, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно отварить кальмара. Его следует хорошенько промыть и опустить в кипящую воду. Для приготовления кальмара потребуется всего 1 минута, после этого его нужно вынуть и опустить в холодную воду. Затем морского обитателя следует еще раз помыть, избавить от пленки и нарезать соломкой.

После этого нужно отварить креветки. Можно взять небольшие, салатные, чтобы не возиться с их нарезкой. Стоит отметить, что на приготовление креветок также уйдет совсем немного времени. Эти морские обитатели не любят продолжительную термообработку.

Крабовые палочки обязательно нужно брать хорошего качества. Дело в том, что они окажут существенное влияние на конечный вкус блюда. Палочки нарезаем на небольшие кубики. Теперь осталось собрать новогоднее угощение и подать его к столу.

Сначала нужно положить белки, сверху выложить кальмары, потом креветки. Последним слоем будут крабовые палочки. После этого салат нужно заправить майонезом и только потом добавить икру, чтобы она не полопалась. Аккуратно все перемешать. Украсить можно икрой и, например, оставшимися желтками.

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