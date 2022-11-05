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Российские хозяйки частенько задаются вопросом, что бы такое приготовить к чаю. Если под рукой есть кефир и масло, вопрос можно решить в два счета. Печенье на кефире точно понравится всем домочадцам и гостям.
Полстакана кефира, 130 г сахарного песка, одно яйцо, 150 г сливочного масла, полкило муки.
Для начала сливочное масло необходимо растопить. Идеальный вариант – утром оставить его на столе, а вечером готовить. Однако масло можно растопить в микроволновке или на плите.
Теперь необходимо растереть масло с сахарным песком, влить кефир и хорошенько перемешать.
Следом разбиваем одно яйцо и снова хорошенько перемешиваем. Теперь нужно постепенно добавлять муку. В итоге тесто должно получиться мягким и тягучим.
Такое печенье запекается в духовом шкафу в течение 15 минут на 180 градусах. Ароматное угощение станет отличным дополнением к вечернему чаю.
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