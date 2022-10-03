Восточные гренки: необычный рецепт закуски на ужин

Ароматное угощение никого не оставит равнодушным

Если привычные блюда надоели домашним, разнообразить меню можно за счет рецептов из других стран. "Утро" расскажет, как быстро и вкусно приготовить гренки по-восточному.

Ингредиенты

Один армянский лаваш, 200 г плавленого сыра, три зубчика чеснока, 100 г крабовых палочек, полпучка укропа, три столовые ложки растительного масла, 2 яйца, одна чайная ложка муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно мелко нарезать крабовые палочки, измельчить ножом чеснок. Ароматный чесночок смешиваем со сливочным сыром – давим смесь вилкой. В отдельную посуду мелко нарезаем зелень.

Теперь нужно разделить армянский лаваш на четыре прямоугольника. Одну часть обильно смазываем чесночно-сырной смесью, сверху сдабриваем зеленью.

Затем выкладываем крабовые палочки, сверху кладем второй пласт лаваша. Затем повторяем чередование начинки. Последний четвертый пласт ничем не покрываем. Хорошенько придавливаем угощение и нарезаем на порционные кусочки.

В отдельной посуде смешиваем яйцо и муку. В эту смесь хорошенько обмакиваем будущее угощение, а затем жарим на сковороде с маслом.

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