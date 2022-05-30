Сытное угощение порадует домочадцев

Как известно, первый прием пищи играет большую роль в поддержании нормального функционирования организма человека. Завтрак пропускать не стоит, и эта трапеза должна быть сбалансированной и питательной. Отличным вариантом будет накормить домашних варениками на скорую руку.



Ингредиенты

200 г мягкого творога, одно яйцо, 300 г муки, сахарный песок и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты нужно смешать в однородную массу. После этого из творожно-яичной смеси необходимо скатать две колбаски.

Если тесто получилось слишком липким, можно добавить еще немного муки. Готовые колбаски нарезаем на порционные кусочки. Теперь ленивое угощение осталось только сварить.

В небольшой кастрюле необходимо довести воду до кипения. Вареники отправляем в кипящую жидкость по одному, аккуратно, чтобы угощение не слиплось.

Как только вареники всплывут, их можно доставать. На завтрак блюдо подают с вареньем или сгущенным молоком.