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Как известно, первый прием пищи играет большую роль в поддержании нормального функционирования организма человека. Завтрак пропускать не стоит, и эта трапеза должна быть сбалансированной и питательной. Отличным вариантом будет накормить домашних варениками на скорую руку.
200 г мягкого творога, одно яйцо, 300 г муки, сахарный песок и соль по вкусу.
Все ингредиенты нужно смешать в однородную массу. После этого из творожно-яичной смеси необходимо скатать две колбаски.
Если тесто получилось слишком липким, можно добавить еще немного муки. Готовые колбаски нарезаем на порционные кусочки. Теперь ленивое угощение осталось только сварить.
В небольшой кастрюле необходимо довести воду до кипения. Вареники отправляем в кипящую жидкость по одному, аккуратно, чтобы угощение не слиплось.
Как только вареники всплывут, их можно доставать. На завтрак блюдо подают с вареньем или сгущенным молоком.
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