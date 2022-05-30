Рецепт полезного ленивого завтрака: вареники на скорую руку

Сытное угощение порадует домочадцев

Как известно, первый прием пищи играет большую роль в поддержании нормального функционирования организма человека. Завтрак пропускать не стоит, и эта трапеза должна быть сбалансированной и питательной. Отличным вариантом будет накормить домашних варениками на скорую руку.

Ингредиенты

200 г мягкого творога, одно яйцо, 300 г муки, сахарный песок и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты нужно смешать в однородную массу. После этого из творожно-яичной смеси необходимо скатать две колбаски.

Если тесто получилось слишком липким, можно добавить еще немного муки. Готовые колбаски нарезаем на порционные кусочки. Теперь ленивое угощение осталось только сварить.

В небольшой кастрюле необходимо довести воду до кипения. Вареники отправляем в кипящую жидкость по одному, аккуратно, чтобы угощение не слиплось.

Как только вареники всплывут, их можно доставать. На завтрак блюдо подают с вареньем или сгущенным молоком.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей