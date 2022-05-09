Блюдо отлично сочетается с пожаренным на мангале мясом

Многие жители России проводят майские праздники на дачных участках. При этом такие вечера на природе редко обходятся без ароматного блюда, приготовленного на мангале. Отличным дополнением к шашлыку станет легкий теплый салат из овощей.



Ингредиенты

Четыре баклажана, четыре сладких перца, четыре луковицы репчатого лука, четыре томата, одна крупная морковка, три чайные ложки соли, один пучок петрушки, три столовые ложки подсолнечного масла, одна чайная ложка сахарного песка.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала необходимо почистить баклажан и нарезать его вдоль пластинами примерно по полсантиметра толщиной. Этот овощ необходимо замочить на полчаса в воде с добавлением соли.

После этого оставшиеся овощи нарезаем по вкусу. Лучшим вариантом будет выбрать крупную нарезку.

После этого необходимо обжарить баклажаны на сковороде до готовности. В другой сковородке в это время нужно сначала обжарить лук, а затем добавить к нему остальные ингредиенты (кроме томатов). Жарим до состояния готовности, но оставляем так, чтобы овощи хрустели.

В конце необходимо добавить сахарный песок, а затем томаты. Как только помидорки станут мягкими, убираем сковороду с огня, добавляем соль.

Теперь кладем овощи на баклажаны, посыпаем рубленой петрушкой и даем постоять минут 10. Теплый салат к шашлыку готов.

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