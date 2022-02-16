Многое подскажет опыт, однако и он бесполезен, если не знать о главных правилах

Вроде бы каждая хозяйка соблюдает основные приемы в приготовлении блинов: огонь, тесто, масло и хорошее настроение. А блины все никак не послушаются и все время начинают подгорать. Разбираемся в основных ошибках.

Все внимание на сковороду

Лучшая поверхность – чугун и керамика и низким бортиком, чтобы можно было удобно поддевать и переворачивать блинчики. Идеально ровное дно, а также толстые стенки.

Правило первой дымки

Чтобы не испортился ни один блин, нужно хорошо разогреть сковороду – поначалу дно всегда остается сухим. Лишь прогретую поверхность нужно позднее смазать маслом и подождать до первой "дымки" – это обязательное условие.

Много масла не бывает

Вкусный блин – хорошо смазанный маслом при выпекании. Если не хотите добавлять масло в блины, то добавьте в тесто. Без масла у вас ничего не получится. И прилипание – вполне закономерный результат. Грамотные люди смачивают кисточку и смазывают ей сковородку.

Муки – ровно столько, сколько нужно для блинов

В противном случае тесто окажется жидким и будет с трудом отделяться от разгоряченной поверхности. Домочадцам же придется завтракать угольками из паровозной печки. Перевернуть такой блин просто невозможно. А обилие муки превращает блины в оладья. Вкусно, конечно, но мы готовим блины.

Много сахара

Приторный сладкий вкус – это точно лишнее. Ведь блины – это не десерт. Достаточно меда или варенья, чтобы их подсластить.

Много яиц

Если переборщить с яйцами, получатся хрустящие вафли – белок придает эластичность и плотность массы. Так что соблюдайте меру.

Ранее "Утро" делилось рецептом домашних блинов "в бутылке".