Эти привычные ингредиенты могут испортить вкус блюда

Блины как правило готовятся по классическому рецепту из определенных продуктов. Однако мало кто знает, что некоторые из них могут существенно портить вкус и внешний вид всеми любимого лакомства. Итак, с какими ингредиентами которыми следует быть осторожнее или же вообще не использовать при приготовлении?

Первым таким продуктом является сода. Считается, что ее нужно класть для того, чтобы блин стал более пышным, однако на практике все происходит совсем наоборот. Сода делает блинчики жесткими, поэтому чтобы блюдо в результате получилось воздушным и нежным, откажитесь от этого ингредиента.

Следующий продукт, как ни странно, это сахар. Из-за него блины часто подгорают. Чтобы этого избежать, откажитесь от большого количества сахара в тесте, а чтобы добавить блюду вкус, подавайте блинчики с вареньем, сгущенкой или творогом.

Следующий ингредиент – сливочное масло. Обычно им смазывают блины, чтобы вкус получался более насыщенным, однако так блюдо получается слишком жирным. Чтобы улучшить внешний вид блинчиков, просто смажьте их салом или картофелем, который пропитан растительным маслом.

Наконец, яйца. Совсем отказываться от них не нужно, однако в тесто рекомендуется класть не более двух яиц. В противном случае блины могут получиться жесткими.

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