На все уйдет не больше 20 минут

Многие помнят вкус той самой каши, которую принято называть солдатской – бесхитростное и вкусное блюдо. На вкус рассыпчатая крупа, сваренная в котелке, великолепна, особенно если добавить к ней масла. Именно каша, кстати, была основой рациона для Красной армии в военные годы. Многие пытаются сделать "как раньше" и сварить ту самую рассыпчатую гречку, однако не у всех это получается. Тут нужен определенный способ.

Вкусная гречка не готовится абы как – чтобы насладиться блюдом, недостаточно всыпать ее в кипяток и поварить десять минут. Не ленитесь: тщательно переберите крупу и удалите все инородные элементы.

Затем крупу необходимо промыть проточной водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Прокалите гречку на сковороде под невысокой температурой – жарьте до появления легкого гречишного аромата. На это, как правило, уходит от трех до четырех минут.

Наконец, можно приступать к варке. Пропорции следующие: на стакан крупы – два стакана воды. Именно такое соотношение оптимально для рассыпчатого состояния крупы. Любители вязкой каши могут добавить еще один стакан.

Сначала засыпаем в кастрюлю с водой соль – половина чайной ложки на стакан крупы. Если решите досолить – ничего страшного, тут на вкус и цвет. После приготовления положите ломтик сливочного масла. Оставьте таять на несколько минут под крышкой. Каша получится нежной и ароматной.

Время варки – от десяти до пятнадцати минут. Как правило, крупу сначала добавляют в воду, и лишь затем варят. Но можно и добавить гречку в кипяток. Только после этого необходимо убавить огонь. Гречку перемешивать не нужно – проведите ложкой по дну, оценивая готовность. Если воды нет – снимайте кастрюлю с плиты.

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