Быстро и просто: как правильно варить гречку

На все уйдет не больше 20 минут

Многие помнят вкус той самой каши, которую принято называть солдатской – бесхитростное и вкусное блюдо. На вкус рассыпчатая крупа, сваренная в котелке, великолепна, особенно если добавить к ней масла. Именно каша, кстати, была основой рациона для Красной армии в военные годы. Многие пытаются сделать "как раньше" и сварить ту самую рассыпчатую гречку, однако не у всех это получается. Тут нужен определенный способ.

Вкусная гречка не готовится абы как – чтобы насладиться блюдом, недостаточно всыпать ее в кипяток и поварить десять минут. Не ленитесь: тщательно переберите крупу и удалите все инородные элементы.

Затем крупу необходимо промыть проточной водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Прокалите гречку на сковороде под невысокой температурой – жарьте до появления легкого гречишного аромата. На это, как правило, уходит от трех до четырех минут.

Наконец, можно приступать к варке. Пропорции следующие: на стакан крупы – два стакана воды. Именно такое соотношение оптимально для рассыпчатого состояния крупы. Любители вязкой каши могут добавить еще один стакан.

Сначала засыпаем в кастрюлю с водой соль – половина чайной ложки на стакан крупы. Если решите досолить – ничего страшного, тут на вкус и цвет. После приготовления положите ломтик сливочного масла. Оставьте таять на несколько минут под крышкой. Каша получится нежной и ароматной.

Время варки – от десяти до пятнадцати минут. Как правило, крупу сначала добавляют в воду, и лишь затем варят. Но можно и добавить гречку в кипяток. Только после этого необходимо убавить огонь. Гречку перемешивать не нужно – проведите ложкой по дну, оценивая готовность. Если воды нет – снимайте кастрюлю с плиты.

А еще "Утро" рассказывало, как приготовить сытную гречку с тушенкой.

Источник: lifehacker.ru ✓ Надежный источник

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей