Как правильно выбрать горбушу с икрой

Нужно обратить внимание на несколько нюансов

Опытные хозяйки знают, как выбрать качественную рыбу с икрой. А вот у начинающих может возникнуть большое количество вопросов. Расскажем, на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы приобрести нужный продукт.

В данном случае речь пойдет про горбушу. 

Как подобрать горбушу, чтобы в ней была икра

Икру, как известно, можно найти у особей женского пола. Они отличаются от самцов тем, что имеют "притупленную" голову и не такую длинную.

У самок нет горба. У особей мужского пола он, наоборот, имеется. Также самки более серые, чешуя самцов, наоборот, отливает разными цветами. 

Как только вы вытащили икру и очистили ее от пленки, можно браться за засолку.

Как засолить свежую икру

Вам понадобятся 270 граммов икры, 25 граммов крупной соли, шесть граммов сахара и 310 миллилитров воды.

Приготовление:

Промойте икру под проточной водой. После этого положите продукт в сито и просушите.

Налейте чистую воду в кастрюлю и отправьте на плиту. Как только жидкость вскипит, всыпьте необходимое количество соли и сахара. Периодически помешивайте, чтобы все кристаллики растворились.

Уберите кастрюлю с плиты. Дождитесь, пока температура воды упадет до 35°С. Как только это произойдет, залейте икру полученным раствором. Аккуратно перемешайте и оставьте настаиваться на несколько часов.

По истечении нужного времени выложите икру на марлю. Вся лишняя жидкость должна стечь.

В конце положите продукт в стеклянную баночку и уберите в холодильник. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей