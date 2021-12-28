Как правильно выбрать горбушу с икрой

Нужно обратить внимание на несколько нюансов

Опытные хозяйки знают, как выбрать качественную рыбу с икрой. А вот у начинающих может возникнуть большое количество вопросов. Расскажем, на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы приобрести нужный продукт.

В данном случае речь пойдет про горбушу.

Как подобрать горбушу, чтобы в ней была икра

Икру, как известно, можно найти у особей женского пола. Они отличаются от самцов тем, что имеют "притупленную" голову и не такую длинную.

У самок нет горба. У особей мужского пола он, наоборот, имеется. Также самки более серые, чешуя самцов, наоборот, отливает разными цветами.

Как только вы вытащили икру и очистили ее от пленки, можно браться за засолку.

Как засолить свежую икру

Вам понадобятся 270 граммов икры, 25 граммов крупной соли, шесть граммов сахара и 310 миллилитров воды.

Приготовление:

Промойте икру под проточной водой. После этого положите продукт в сито и просушите.

Налейте чистую воду в кастрюлю и отправьте на плиту. Как только жидкость вскипит, всыпьте необходимое количество соли и сахара. Периодически помешивайте, чтобы все кристаллики растворились.

Уберите кастрюлю с плиты. Дождитесь, пока температура воды упадет до 35°С. Как только это произойдет, залейте икру полученным раствором. Аккуратно перемешайте и оставьте настаиваться на несколько часов.

По истечении нужного времени выложите икру на марлю. Вся лишняя жидкость должна стечь.

В конце положите продукт в стеклянную баночку и уберите в холодильник.