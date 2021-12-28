Как правильно выбрать горбушу с икрой

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Опытные хозяйки знают, как выбрать качественную рыбу с икрой. А вот у начинающих может возникнуть большое количество вопросов. Расскажем, на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы приобрести нужный продукт.
В данном случае речь пойдет про горбушу.
Икру, как известно, можно найти у особей женского пола. Они отличаются от самцов тем, что имеют "притупленную" голову и не такую длинную.
У самок нет горба. У особей мужского пола он, наоборот, имеется. Также самки более серые, чешуя самцов, наоборот, отливает разными цветами.
Как только вы вытащили икру и очистили ее от пленки, можно браться за засолку.
Вам понадобятся 270 граммов икры, 25 граммов крупной соли, шесть граммов сахара и 310 миллилитров воды.
Промойте икру под проточной водой. После этого положите продукт в сито и просушите.
Налейте чистую воду в кастрюлю и отправьте на плиту. Как только жидкость вскипит, всыпьте необходимое количество соли и сахара. Периодически помешивайте, чтобы все кристаллики растворились.
Уберите кастрюлю с плиты. Дождитесь, пока температура воды упадет до 35°С. Как только это произойдет, залейте икру полученным раствором. Аккуратно перемешайте и оставьте настаиваться на несколько часов.
По истечении нужного времени выложите икру на марлю. Вся лишняя жидкость должна стечь.
В конце положите продукт в стеклянную баночку и уберите в холодильник.
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