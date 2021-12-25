Блюдо готовится очень просто

В новогоднюю ночь можно поставить на стол салат с морепродуктами. Расскажем, как порадовать гостей оригинальным угощением.

Ингредиенты:

Морской коктейль – 300-400 граммов,

Помидоры черри – 200 граммов,

Сладкий перец – одна штука,

Лук – одна штука,

Соль – пол чайной ложки,

Сахар – одна чайная ложка,

Уксус – одна столовая ложка,

Майонез – по вкусу.

Приготовление:

Наполните кастрюлю водой и поставьте на плиту. Добавьте соль и несколько лавровых листьев. Положите туда микс из морепродуктов, оставьте на пару минут в кипящей воде.

Вытащите морской коктейль из кастрюли. Положите продукты в сито и дождитесь, когда лишняя жидкость стечет.

Нарежьте лук кубиками. Переложите ингредиент в глубокую миску небольшого размера. Всыпьте необходимое количество соли и сахара, после чего залейте все кипятком.

Влейте столовую ложку уксуса. Тщательно перемешайте и подождите минут 15.

Нарежьте сладкий перец соломкой, а помидоры черри – дольками. Возьмите салатницу и переложите туда овощи. Добавьте остывшие морепродукты и лук (без жидкости). Перемешайте все ингредиенты.

Добавьте майонез по вкусу. В конце посолите блюдо.

Салат "Ариэль" готов! Угощение станет настоящим украшением праздничного стола.

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