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В новогоднюю ночь можно поставить на стол салат с морепродуктами. Расскажем, как порадовать гостей оригинальным угощением.
Приготовление:
Наполните кастрюлю водой и поставьте на плиту. Добавьте соль и несколько лавровых листьев. Положите туда микс из морепродуктов, оставьте на пару минут в кипящей воде.
Вытащите морской коктейль из кастрюли. Положите продукты в сито и дождитесь, когда лишняя жидкость стечет.
Нарежьте лук кубиками. Переложите ингредиент в глубокую миску небольшого размера. Всыпьте необходимое количество соли и сахара, после чего залейте все кипятком.
Влейте столовую ложку уксуса. Тщательно перемешайте и подождите минут 15.
Нарежьте сладкий перец соломкой, а помидоры черри – дольками. Возьмите салатницу и переложите туда овощи. Добавьте остывшие морепродукты и лук (без жидкости). Перемешайте все ингредиенты.
Добавьте майонез по вкусу. В конце посолите блюдо.
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