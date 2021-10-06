Хитрый трюк поможет отделить филе курицы от кости голени за секунды - видео

Получившиеся мясо прекрасно подойдет для рулетов и даже котлеты "по-киевски"

Мало кто знал, что отделить куриное мясо от кости на голени можно за одну минуту. Обычно этот процесс занимает больше времени из-за сухожилий и особенностей крепления мышц к косточке, однако есть способ, который поможет отделить филе буквально за мгновения, оставив при этом его целым и невредимым. Способом подлилась Кристина Оловянникова в своем блоге.

Как быстро отделить филе курицы на голени от кости

  1. Сперва нужно сделать разрезы у основания косточки – где проходят сухожилия, чтобы отрезать их. 
  2. После просунуть нож в край, где больше всего мяса, чтобы покругу отделить филе от кости. 
  3. Потом слегка оттягиваем мясо, продолжая подрезать прикрепленные части.
  4. Еще раз просовываем нож и проходим вокруг кости. 
  5. Если у хрящей не удалось сразу отделить все сухожилия, то отсекаем еще раз. 
  6. В конце нужно схватить мясо за край кости, со стороны которого нет мяса, и потянуть в противоположную сторону. В результате филе отделится от кости целиком и без каких-либо разрезов. 

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