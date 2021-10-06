Как быстро отделить филе курицы на голени от кости

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Мало кто знал, что отделить куриное мясо от кости на голени можно за одну минуту. Обычно этот процесс занимает больше времени из-за сухожилий и особенностей крепления мышц к косточке, однако есть способ, который поможет отделить филе буквально за мгновения, оставив при этом его целым и невредимым. Способом подлилась Кристина Оловянникова в своем блоге.
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