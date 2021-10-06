Получившиеся мясо прекрасно подойдет для рулетов и даже котлеты "по-киевски"

Мало кто знал, что отделить куриное мясо от кости на голени можно за одну минуту. Обычно этот процесс занимает больше времени из-за сухожилий и особенностей крепления мышц к косточке, однако есть способ, который поможет отделить филе буквально за мгновения, оставив при этом его целым и невредимым. Способом подлилась Кристина Оловянникова в своем блоге.

Как быстро отделить филе курицы на голени от кости