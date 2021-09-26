Прозрачное варенье из яблок дольками: ленивый рецепт

Сделать традиционное зимнее угощение можно достаточно легко

Садоводы собирают последний урожай яблок в этом году. Многие любят готовить из этих фруктов варенье. Однако не всем хочется возиться много часов на кухне. Рассказываем, как приготовить прозрачное варенье из яблок дольками по ленивому рецепту. Дольки в янтарном сиропе напомнят мармелад. 

Ингредиенты: исключительно плотные и твердые яблоки – 3 кг, сахар – 1,5-3 кг (по вкусу).

Способ приготовления: яблоки порезать дольками, удалив сердцевину. Засыпать в кастрюлю и сверху добавить сахар. Заготовку оставить на ночь. На следующий день поставить тару на огонь, аккуратно помешивать до закипания. Затем убавить огонь на минимум и варить около восьми минут. После дать варенью остыть. Следом нужно опять включить огонь, после закипания убавить и держать еще 10 минут. Также дать полностью остыть. Хорошо дать варенью постоять часов 10. Спустя это время нужно повторить процедуру с провариванием. Готовое горячее варенье можно раскладывать по банкам, закрутить и перевернуть. Хранить в темном месте. 

Для любителей чего-то необычного в варенье можно добавить апельсин. Один фрукт – в расчете на один килограмм яблок. Апельсины с кожурой нужно превратить в пюре и добавить к яблокам и сахару на самом первом этапе перед тем, как настаивать будущее угощение ночью.  

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