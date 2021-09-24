Блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру

Многие хозяйки продолжают заниматься заготовками на зиму. Существует огромное количество рецептов, предлагающих разнообразные виды консерваций. Салат из помидоров и баклажанов – отличный вариант, если вы хотите немного разнообразить свое зимнее меню.

Ингредиенты:

Помидоры – три штуки,

Баклажаны – три штуки,

Перец сладкий – три штуки,

Репчатый лук – три головки,

Уксус 9% – одна столовая ложка,

Сахар – одна столовая ложка,

Соль – одна чайная ложка,

Масло подсолнечное рафинированное – 70 миллилитров.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. Помидоры порежьте на четыре части.

На баклажанах уберите плодоножки, после чего порежьте плоды кружочками. Их толщина должна быть около одного сантиметра.

Избавьтесь от семян в перцах. Порежьте данный овощ соломкой среднего размера.

Очистите лук от шелухи. Нарежьте его полукольцами.

Возьмите глубокую сковороду или миску. На дно налейте подсолнечное масло и уксус, добавьте необходимое количество сахара и соли. Сверху слоями выложите овощи.

Отправьте емкость на плиту. Установите режим медленного огня. Готовьте под закрытой крышкой. Как только смесь начнет кипеть, подержите ее на плите еще около 40 минут. Важно периодически помешивать ингредиенты.

Подготовьте банки и жестяные крышки. Как только салат приготовится, разложите его по стеклянным изделиям. Закупорьте крышки.

Переверните банки, после чего заверните их в плед.

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом баклажанов в овощном соусе.