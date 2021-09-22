Чтобы не мутнели и не взрывались: надежный способ засолки огурцов в домашних условиях

Потребуется выполнить всего три простых шага

Многие дачники сталкиваются с тем, что засоленные в квартире огурцы рано или поздно взрываются. Некоторые начинают метаться и менять рецептуру, оставляя выбор на закваске. Однако дело заключается не только в рецептуре, но и самом выборе плодов – взрываются, как правило, тепличные огурцы, а также салатные сорта. Нужно остановить свой выбор на грунтовых и плотных – именно такие огурцы вам и подойдут для засолки.

Перед приготовлением

Отберите самые лучшие плоды, промойте их как следует. Огурцы требуется ненадолго замочить в холодной воде. Они обязательно должны укладываться сверху на приправу.

Ингредиенты

Пропорции у каждого индивидуальны. На дно банки нужно положить укроп, чеснок, черный перец горошком, небольшой ломтик от корня хрена, сушеные листья вишни и ломтик красного острого перца.

"Стойкий" способ

На приправу положите огурцы – они должны быть упругими, крепкими и небольшими. Залейте их кипяченой водой, оставьте на полчаса. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию.

Маринад следует довести до состояния кипения. Затем залейте им огурцы и сразу же закатайте банки. Переверните и укутайте одеялом. В таком "завернутом" положении они должны храниться несколько дней.

Соленые огурцы можно подавать в холодные дни не только как самостоятельную закуску, но и использовать в качестве ингредиентов для множества салатов – особенно зимой, когда свежими овощами с любимой дачной грядки семью особо не порадовать.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом помидоров с огурцами на зиму.

Источник: Дзен-канал "Просто с Марией"

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