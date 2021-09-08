Грамотный подход позволит сохранить полезные свойства почвы и ее плодородие

Сидераты уже давно облюбовали дачные участки. Эти удобрения не только приносят пользу грунту, оберегая от выветривания почвы и защищая от засилья сорняков, но и насыщают ее полезной органикой.

Как правильно заделывать сидераты

Самый оптимальный способ – использование инструментов, которые позволяют заделывать удобрения в верхних слоях земли – не в глубоком закопе, а на глубине в 8-10 сантиметров, где органика дает самую максимальную пользу. Для этого подойдут различного рода плоскорезы.

Таким образом, часть зелени попадет в верхние слои, а основная масса останется на поверхности и служит мульчей, защищая почву и улучшая ее свойства.

Как не нужно сеять сидераты

Помните, что полюбившийся многим глубокий перекоп почвы сидератами вредит ее плодородному слою и всей той структуре, для которой удобрения и нужны. Еще одно нехорошее последствие такого решения – семена никому не нужных сорняков устремляются ближе к поверхности, пока их "враги" находились в вегетационной фазе. Глубокий закоп перекрывает почве путь к внешней влаге – слой начнет размываться после дождей и пересыхать, а у закопанной зелени не остается возможностей разложиться. В итоге она начинает закисать.



Когда можно сеять сидераты

Сидераты можно сеять даже осенью. Многое определяется самим видом растения. К примеру, для основных весенних рассадников выбирают наиболее ранние – горчицу, донник, сераделлу, редьку и многое другое, что начинает рано цвести и позволяет к лету взять у сорняков контроль над почвой.

Если же вы решили высадить сидераты в междурядье, то не торопитесь до высадки своей рассады. Просто уберите их заранее, чтобы они не стали на гектаре основной культурой и не вытесняли огород.

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