Закуску можно использовать в качестве гарнира

Если хотите удивить гостей и домочадцев, то этот рецепт для вас. Готовятся маринованные сливы просто, но такой гарнир станет прекрасным дополнением к мясным блюдам, а маринад можно использовать при запекании птицы или при приготовлении салатов.

Ингредиенты для четырех пол-литровых банок

Сливы – 3 кг.

Сахар – 1,2 кг.

Уксус – 250 мл.

Гвоздика – 10 горошин

Горький перец – 10 горошин

Лавровый лист – 4 шт.

Корица – 1 ч.л.

Приготовление

Начать следует с отбора слив. Брать рекомендуется недозрелые, потому что у спелых плодов слишком нежная и тонкая мякоть. Нужно, чтобы сливы были немного жесткими, это позволит им сохранить форму.

После этого нужно помыть плоды, дать им высохнуть.

Затем следует взять вилку и сделать в сливах несколько глубоких проколов.

Далее настает очередь маринада. В отдельной кастрюле нужно смешать уксус (9%), сахар, специи. Корицу добавлять пока не надо.

После этого маринад нужно поставить на огонь и довести до кипения. Убедитесь, что сахар полностью растворился.

Затем нужно залить кипящим маринадом сливы. Проследите за тем, чтобы все плоды были покрыты густым соусом. Оставьте сливу мариноваться на ночь.

На утро маринад следует еще раз прокипятить, затем вновь залить им сливы и оставить еще на 10 часов.

После поставьте сливы в маринаде вариться, прокипятите и затем добавьте корицу. Варите на медленном огне еще пять минут.

Остается только разложить плоды по подготовленным заранее банкам. Маринад же рекомендуется еще пять минут поварить и только после этого заливать.

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