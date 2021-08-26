Важно соблюдать некоторые нюансы, и тогда плоды останутся целыми

Многие хозяйки наверняка замечали, что через некоторое время после засолки помидоров на плодах образуются трещины. Это не страшно, однако внешний вид закуски портится. А ведь хочется, чтобы на тарелке лежали неповрежденные упругие овощи. Расскажем, как добиться подобного результата.

В Интернете можно наткнуться на совет, что помидоры следует прокалывать. Данное действие не является обязательным, но все-таки минимизирует риск разрыва плодов.

Для этого возьмите вилку или зубочистку, после чего проткните основание овощей. Погрузить изделие нужно до середины помидора. Если прокол не слишком глубокий, то плоды скорее всего потрескаются.

В том случае, если вы консервируете помидоры в банке, то для начала влейте в нее небольшое количество горячего маринада. Как только стенки запотеют, добавьте оставшийся рассол. Благодаря такому простому действию вы обеспечите целостность не только помидоров, но и самой стеклянной тары.

При засолке следует прикрыть овощи листьями хрена. Растения примут на себя основной удар. Также важно вливать кипяток несколькими порциями. Это поспособствует постепенному прогреванию как банки, так и плодов.

Если вы маринуете помидоры вместе с огурцами, то тыквенные положите сверху. При взаимодействии с горячим рассолом они не треснут.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие распространенные ошибки приводят к тому, что помидоры быстро портятся.