Икра из огурцов: необычный рецепт заготовки на зиму

Эту овощную закуску хорошо подавать к мясу или просто есть с тостами

"Утро" предлагает необычный вариант заготовки огурцов на зиму. Овощная икра получается пикантной и хорошо подходит к мясным блюдам и в качестве самостоятельной закуски.

Ингредиенты

  • Свежие огурцы – килограмм
  • Морковь – 1 крупная
  • Лук – 1 штука
  • Чеснок – 2-3 зубочка
  • Лавровый лист – 2 штуки
  • Уксус – 3 столовые ложки
  • Томатная паста – 2 столовые ложки
  • Соль – полторы столовые ложки
  • Подсолнечное масло – 5 столовых ложек

Приготовление:

Огурцы нужно тщательно помыть и срезать кончики. Плюс этой икры в том, что для нее подходят даже переросшие овощи.

Нарежьте огурцы кубиками или измельчите в блендере – все зависит от того, какую консистенцию вы предпочитаете.

Лук так же нарежьте кубиками, морковь можно потереть.

Налейте в кастрюлю масло, выложите морковку и лук, посолите и поперчите, убавьте огонь до слабого. Потушите овощи, помешивая, около 10 минут, а после высыпьте туда же огурцы. Через 15 минут добавьте томатную пасту. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.

Потушите смесь овощей еще минут 10. Незадолго до того, как снять с огня, добавьте уксус.

В простерилизованные банки выложите готовую огуречную икру и плотно закрутите.

Затем заготовки, как обычно, нужно перевернуть и дать им остыть, а после убрать в подвал или кладовую.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей