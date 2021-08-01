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"Утро" предлагает необычный вариант заготовки огурцов на
зиму. Овощная икра получается пикантной и хорошо подходит к мясным блюдам и в
качестве самостоятельной закуски.
Огурцы нужно тщательно помыть и срезать кончики. Плюс этой икры в том, что для нее подходят даже переросшие овощи.
Нарежьте огурцы кубиками или измельчите в блендере – все зависит от того, какую консистенцию вы предпочитаете.
Лук так же нарежьте кубиками, морковь можно потереть.
Налейте в кастрюлю масло, выложите морковку и лук, посолите и поперчите, убавьте огонь до слабого. Потушите овощи, помешивая, около 10 минут, а после высыпьте туда же огурцы. Через 15 минут добавьте томатную пасту. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
Потушите смесь овощей еще минут 10. Незадолго до того, как снять с огня, добавьте уксус.
В простерилизованные банки выложите готовую огуречную икру и плотно закрутите.
Затем заготовки, как обычно, нужно перевернуть и дать им остыть, а после убрать в подвал или кладовую.
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