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Маринованные кабачки станут хорошим дополнением к мясным и
овощным блюдам зимой.
Кабачки – 600 граммов
Чеснок – 3-4 зубчика
Гвоздика – 3 бутона
Лавровый лист – 2 штуки
Душистый перец – несколько горошин
Укроп свежий – несколько веточек.
Для рассола:
Пол-литра воды, 50 миллилитров уксуса, 60 граммов сахара, 20 граммов соли.
Вымытые кабачки нарезать кружочками.
Очищенные зубчики чеснока разрезать пополам.
В стерилизованную тару положить укроп, чеснок, кабачки и специи.
Залить овощи кипятком, банку накрыть крышечкой. Дать постоять минут двадцать.
Тем временем нужно приготовить рассол. Смешать в кастрюле воду с сахаром, солью и уксусом и довести до кипения.
Из банки с кабачками вылить воду и налить рассол, плотно закрутить крышку.
Затем банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем. Когда заготовки остынут, убрать их в прохладное место.
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