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Телеповар Константин Ивлев поделился рецептом шашлыка, который наверняка оценят все любители мяса на углях.
свиная шея – 2 килограмма,
лук репчатый – килограмм
минералка – 300 миллилитров
лимон – одна штука
растительное масло – 80 миллилитров
соль и перец.
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