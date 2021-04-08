Результат вас обязательно порадует

Совсем скоро россияне будут отмечать Пасху. И если вам не очень нравятся покупные куличи, можно приготовить его самостоятельно. Дело это хлопотное и занимающее немало времени, однако можно облегчить задачу, если готовить главное праздничное блюдо в мультиварке.

Ингредиенты

Молоко – 250 мл.

Мука – 500-600 гр.

Яйца – 4 шт.

Сахар – 120-150 гр.

Сахарная пудра – 50 гр.

Соль – щепотка

Дрожжи сухие – 1 чайная ложка

Сливочное масло – 100 гр.

Лимон – 1 шт.

Изюм – 100 гр.

Приготовление

Для начала нужно подогреть молоко. Затем добавить в него 1 столовую ложку сахара, дрожжи и примерно 250 гр. муки. Тщательно все перемешайте и поставьте в теплое место. Можно, например, разогреть духовку до 50 градусов, выключить ее и поставить емкость туда.

Далее необходимо отделить белки от желтков. Желтки следует смешать с сахаром, а 3 из 4 белков взбить с солью до устойчивых пиков.

Затем в поднявшуюся опару добавьте желтки, перемешайте. После добавьте в эту смесь растопленное сливочное масло и еще раз помешайте.

Далее следует белок. Смешав все до однородной массы, можно добавлять муку. Сначала добавьте грамм 200-250. Важно, чтобы тепло было мягким и не слишком жидким.

После оставьте тесто отдыхать на 1 час в теплом помещении.

В это время нужно подготовить изюм. Залейте его теплой водой на 10-15 минут, а после просушите.

Также нужно снять с лимона цедру и измельчить ее на терке.

После добавьте цедру и изюм в тесто, перемешайте его еще раз и можно отправлять его в мультиварку.

Перед запуском дайте тесту полежать еще минут 10. Затем запустите мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", после включите режим "Выпечка" на полтора часа.

В это время можно приготовить глазурь. Для этого взбейте оставшийся белок с сахарной пудрой.

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