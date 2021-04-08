Легко и быстро: как приготовить кулич на Пасху в мультиварке

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Совсем скоро россияне будут отмечать Пасху. И если вам не очень нравятся покупные куличи, можно приготовить его самостоятельно. Дело это хлопотное и занимающее немало времени, однако можно облегчить задачу, если готовить главное праздничное блюдо в мультиварке. 

Ингредиенты 

Молоко – 250 мл. 

Мука – 500-600 гр. 

Яйца – 4 шт.

Сахар – 120-150 гр. 

Сахарная пудра – 50 гр. 

Соль – щепотка 

Дрожжи сухие – 1 чайная ложка 

Сливочное масло – 100 гр. 

Лимон – 1 шт. 

Изюм – 100 гр. 

Приготовление 

Для начала нужно подогреть молоко. Затем добавить в него 1 столовую ложку сахара, дрожжи и примерно 250 гр. муки.  Тщательно все перемешайте и поставьте в теплое место. Можно, например, разогреть духовку до 50 градусов, выключить ее и поставить емкость туда. 

Далее необходимо отделить белки от желтков. Желтки следует смешать с сахаром, а 3 из 4 белков взбить с солью до устойчивых пиков. 

Затем в поднявшуюся опару добавьте желтки, перемешайте. После добавьте в эту смесь растопленное сливочное масло и еще раз помешайте. 

Далее следует белок. Смешав все до однородной массы, можно добавлять муку. Сначала добавьте грамм 200-250. Важно, чтобы тепло было мягким и не слишком жидким. 

После оставьте тесто отдыхать на 1 час в теплом помещении. 

В это время нужно подготовить изюм. Залейте его теплой водой на 10-15 минут, а после просушите. 

Также нужно снять с лимона цедру и измельчить ее на терке. 

После добавьте цедру и изюм в тесто, перемешайте его еще раз и можно отправлять его в мультиварку. 

Перед запуском дайте тесту полежать еще минут 10. Затем запустите мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", после включите режим "Выпечка" на полтора часа. 

В это время можно приготовить глазурь. Для этого взбейте оставшийся белок с сахарной пудрой. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кулича с клюквой и коньяком.

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