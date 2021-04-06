Получается нежным и воздушным: рецепт творожного кулича

Праздничное блюдо приятно удивит гостей и домочадцев

Приготовление кулича на Пасху – дело непростое. В Сети можно найти множество рецептов, однако зачастую блюдо вовсе не таким, каким задумывалось изначально. Но, если соблюсти все правила, кулич получится нежным, а гости обязательно попросят поделиться рецептом. 

Ингредиенты: 

3 куриных яйца

2 стакана муки

50 граммов сливочного масла 

2/3 стакана сахара

10 граммов ванильного сахара

250 граммов творога 18%

1/4 стакана молока

1/2 стакана изюма 

стакан цукатов 

сухие дрожжи

соль

Приготовление:

Для начала нужно подогреть молоко до 40 градусов. Затем в нем следует растворить 1 чайную ложку сахара, 8 граммов дрожжей, 1 столовую ложку муки и тщательно перемешать. 

Емкость необходимо накрыть пищевой пленкой и поместить в теплое место, например, в. духовку, разогретую до 50 градусов. Оставьте на 15 минут.

В это время можно заняться приготовлением теста. В миску добавьте 2 яйца, 1 желток, и оставшийся сахар. Начинайте замешивать. Можно использовать специальный миксер, если такового нет – с помощью деревянной ложки. Тесто получается достаточно вязким, поэтому придется постараться. 

Далее к творогу нужно добавить перетертый через сито творог, добавить растопленное сливочное масло, соль и ванильный сахар. 

Продолжайте замешивать тесто. Очень важно на этом этапе смешать все ингредиенты до однородности. 

Затем добавьте к массе опару и еще раз перемешайте. После просейте муку, добавьте цукаты, изюм и перемешайте. 

Теперь можно перекладывать тесто в формы. Заполните их наполовину и накройте сверху пищевой пленкой. Когда тесто поднимется, поставьте формы в разогретую до 200 градусов духовку. Важно учитывать, что на поднятие теста может уйти полтора-три часа.

Выпекайте куличи при 200 градусах в течение 10 минут, а затем убавьте температуру до 180 градусов. При такой температуре куличи должны печься в течение 35-60 минут. Все зависит от размера формы. 

Остается лишь украсить блюдо глазурью. 

Рецептом белковой глазури "Утро.ру" делилось ранее. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей