Близится главный христианский праздник – самое время продумать праздничное меню

"Утро.ру" предлагает попробовать рецепт быстрого кулича в духовке. Продукты понадобятся самые обычные – их можно купить в любом магазине.



Ингредиенты для кулича:

Пшеничная мука – 600 граммов

Куриные яйца – 3 средних

Сухие дрожжи – 11 граммов

Сливочное масло – 100 граммов

Молоко – 250 миллилитров

Сахар – 200 граммов (если хотите более сладкую выпечку, регулируйте на свой вкус)

Соль – половина чайной ложки

Приготовление кулича в духовке:

Молоко для пасхальной выпечки должно быть теплым, но не горячим – иначе дрожжи просто "заварятся". Сливочное масло стоит растопить заранее, чтобы оно так же было теплым.

Дрожжи разведите в молоке, дайте постоять 10-15 минут.

В это время яйца взбейте с сахаром. Добавьте туда молоко с дрожжами, масло и просеянную муку, перемешайте. Должно получиться мягкое тесто.

Будущие куличи выкладываем в формы. Заполнять тестом формы стоит примерно на треть – оно еще поднимется.

Поставьте в теплое место без сквозняков на три часа.

Разогрейте духовку до 170-180 градусов (ориентируйтесь на свою плиту) и выпекайте куличи около 40 минут.

Украсить куличи можно белковой глазурью. Приготовление займет минут 10.

Как приготовить белковую глазурь для кулича

Продукты:

Белок – 1 штука

Сахарная пудра – 200 граммов

Лимонный сок – чайная ложка

Приготовление:

Белок взбить миксером. Добавить часть сахарной пудры, перемешать, влить лимонный сок. Густоту регулируйте, добавляя оставшуюся пудру. Если получилась слишком густая глазурь, можно влить еще сока лимона.

Стоит сразу нанести глазурь на куличи и украсить ее посыпками– застывает она довольно быстро.

Ранее "Утро" писало, как правильно готовить кулич в домашних условиях.