Угощение не оставит защитников Отечества равнодушными

Через несколько дней жители нашей страны будут отмечать важный праздник. Виновников торжества 23 февраля поздравят близкие. И, конечно же, будет пышное застолье, которое не обойдется без горячих блюд. И весьма кстати придутся ребрышки, запеченные в рукаве.

Приготовить их несложно. Больших усилий и времени это не потребует. Блюдо получится ароматным, сочным, мягким и сытным. Защитники Отечества наверняка останутся довольны.



Как приготовить свиные ребрышки в рукаве

Ингредиенты: 600 г свиных ребрышек; по 1 ст. л. томатной пасты, горчицы и меда; по 2 ст. л. растительного масла и соевого соуса; по 1 ч. л. сладкой паприки, зерен кориандра и сухой мяты.

Пошаговый рецепт

Сначала нужно вымыть ребрышки, подсушить полотенцем, удалить с них пленку, надрезать между косточками с выпуклой стороны и уложить на большую тарелку. Затем следует приготовить маринад (без соли и перца), для чего смешать горчицу, томатную пасту, мед, растительное масло, соевый соус, сладкую паприку, зерна кориандра и сухую мяту.

Полученным составом надо тщательно смазать ребрышки, особенно в местах надрезов. Накрыв их прозрачной пленкой, следует оставить на полчаса, чтобы хорошо промариновались.

Затем нужно поместить ребрышки в рукав для запекания, закрепив его с обеих сторон, и в нескольких местах проклоть зубочисткой. После этого "упакованные" ребрышки укладываются на противень с высокими бортиками и отправляются в разогретую до 200 градусов духовку .

Через 40 минут противень надо вынуть, рукав осторожно разрезать. Вынутые оттуда ребрышки следует положить на блюдо, нарезать на кусочки и подать к столу.

Маринованные ребрышки, запеченные в рукаве готовы. Приятного аппетита 23 февраля!

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