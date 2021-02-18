Просто и вкусно: рецепт салата к 23 февраля

Пикантный вкус блюду придаст маринад

Близится 23 февраля, и хозяйки активно ищут необычные рецепты блюд для своих защитников. В этот раз предлагаем вам приготовить салат из овощей и говядины, который придется по вкусу мужчинам.

Ингредиенты: 100 граммов отварной говядины, один болгарский перец (среднего размера), один огурец, один помидор, одна столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки соевого соуса, зелень и чеснок по вкусу.

Приготовление:

Отваренную говядину нарежьте соломкой. То же самое сделайте с болгарским перцем, помидором и огурцом.

Чеснок нарежьте мелкими кубиками, а зелень нашинкуйте.

Приступите к приготовлению маринада. Смешайте оливковое масло и соевый соус.

Возьмите глубокую миску и переложите туда все ингредиенты. Добавьте соус, после чего оставьте салат на 15-20 минут. За это время маринад успеет пропитать овощи, придав блюду пикантный вкус и аромат.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом праздничного салата под названием "Танк".

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