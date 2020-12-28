Блюдо придется по вкусу даже самым требовательным гурманам

Совсем скоро наступит Новый год. А это значит, что самое время задуматься над тем, чем же порадовать семью и гостей в праздничную ночь. И если времени не очень много, а удивить близких все-таки хочется, тогда можно приготовить вкусные тефтельки с моцареллой в томатном соусе.

Ингредиенты: домашний фарш, сыр моцарелла, томатная паста, зелень, сметана, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Для начала нужно подготовить фарш. Не забудьте посолить и поперчить мясо, доведя его до нужного вам вкуса.

Затем из фарша нужно сделать лепешки, в центр которого следует положить моцареллу и завернуть. Не тратьте весь сыр сразу, его нужно оставить для следующих этапов.

Затем тефтельки нужно обжарить на сковороде с двух сторон в течение 5-7 минут.

После этого следует заняться приготовлением соуса. Для этого необходимо смешать томатную пасту, сметану и добавить немного воды. Получившуюся массу тщательно перемешиваем и добавляем туда тефтели.

В сковородку нужно добавить оставшийся сыр, а затем протушить тефтели под крышкой в течение 20 минут. При желании перед подачей блюдо можно украсить блюдо зеленью.

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