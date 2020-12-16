Мясо в праздничной "шубе": рецепт горячего блюда на Новый год 2021

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Запеченное угощение по достоинству оценят и домашние, и гости

С каждым днем Новый год все ближе. И, конечно, многим хозяйкам хочется побаловать близких за столом не только новыми салатами и необычными закусками, но и горячими блюдами.

Одно из таких угощений – мясо в праздничной "шубе" – наверняка понравится всем. Готовится быстро и просто, а получается такая ароматная и сочная вкуснятина, что пальчики оближешь.

Ингредиенты: 500 г филе свинины, 2 – 3 шт. репчатого лука, 100 г чернослива, 1/2 ч. л. соли, 40 г ореха (лучше грецкого), черный перец и майонез "Ряба, провансаль сметанный" – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления мяса в праздничной "шубе"

Режем свиное филе на небольшие куски и отбиваем молоточком. Солим его и посыпаем черным молотым перцем.

Очищаем и нарезаем четвертинками колец лук. Обжариваем его в растительном масле, которого должно быть немного.

Измельчаем чернослив на полоски. Рубим до очень маленьких кусочков грецкие орехи.

Лук и чернослив укладываем на каждую порцию мяса. Сверху промазываем майонезом и обсыпаем орехами.

Выложив куски филе на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем 25 – 30 минут.

Мясо в праздничной "шубе" готово. Вынимаем его, раскладываем на блюде и подаем на стол. Приятного аппетита в Новый год! 

Ранее "Утро.ру" писало, как запечь мясо гармошкой в духовке.

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