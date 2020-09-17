Из свежих томатов с огорода можно приготовить разные закуски

Если год выдался богатым на урожай помидоров, их нужно обязательно сохранить до холодов. Полакомиться натуральным овощным угощением зимним вечером – настоящее удовольствие. Из помидоров можно сделать не только обычную закатку, но и приготовить томатный сок или другое блюдо.

Вяленые помидоры в банках



Ингредиенты

Помидоры, подсолнечное масло, соль и ароматные травы – по вкусу, чеснок – по желанию.

Рецепт

Помидоры нужно нарезать дольки и удалить семена и сок. Подготовленные дольки слегка посолить и посыпать специями. Можно сбрызнуть оливковым маслом. Разложить на поверхности для сушки (можно на застеленном пергаментом противне) срезом вверх. Если нет специальной электросушилки, вялить будем в духовке (до готовности). Температура в духовом шкафу при открытой дверце не должна быть больше +100°C .

Такие помидоры можно заготовить на зиму – тогда их нужно убрать в банку и залить горячим оливковым маслом.

Зеленые помидоры на зиму

Ингредиенты

Помидоры зеленые – 2 кг, лук – 2 шт., болгарский перец – 1 шт., укроп – 5 веток, лавровый лист – 3 шт., чеснок – 4 дольки, перец – 10 горошин, соль, сахар и уксус 9% – по 3 столовые ложки.

Рецепт

Емкость для закатки простерилизовать, овощи помыть, почистить. Перец режем на четыре части. На дно трехлитровой банки выкладываем укроп, перец горошком, лук, лавровый лист, чеснок и сладкий перец. Теперь наполняем емкость зелеными томатами. На 20 минут заливаем кипятком, потом сливаем воду. Осталось добавить в банку соль, сахар и залить уксус. Сверху наливаем крутой кипяток и закатываем банку. Полакомиться закуской можно уже через 4 недели.

Томатный сок

Домашний сок – отличный способ сохранить урожай помидоров, тем более этот напиток очень полезен.

Ингредиенты

Помидоры – 5 кг, сахарный песок – 4 столовые ложки, соль – 2 столовые ложки.

Рецепт

Помидоры нужно пропустить через соковыжималку. Оставшийся жмых протереть через сито. Обе части добытого сока смешиваем, заливаем в кастрюлю для варки. Туда же сразу засыпаем соль и сахар. Доводим до кипения, пенку снимать не нужно. Потом сок следует варить еще шесть минут на среднем огне. Осталось залить кипящий напиток в простерилизованные банки и закатать. Теперь переверчиваем и оставляем до полного остывания. Хранить в темном месте.

Классический рецепт томатов на зиму

Ингредиенты

Помидоры, чеснок (на каждую 3-л банку по 4 дольки), зелень в банку – стебли и зонтики укропа, листья хрена, вишни и смородины.

Рецепт

В банки нужно разложить половину зелени для засолки. Сверху кладем томаты, затем чеснок. Поверх овощей раскладываем оставшуюся зелень для засолки.

Для рассола лучше брать очищенную воду. Соль нужна крупная, поваренная. На один литр воды берем 3-4 столовые ложки. Растворяем в кипятке соль, а затем даем рассолу немного (минут шесть) остыть. Теперь разливаем по банкам.

Залитые до верху маринадом банки на три дня ставим в теплое место. После этого нужно плотно закупорить банки капроновыми крышками и переставить их в холодное место. Через две недели угощение уже можно попробовать.

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