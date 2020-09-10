В основе домашних "лекарств" находится мед

Осень – самая благоприятная пора для распространения вирусов и микробов. Учащаются случаи заболеваний, что на некоторое время выбивает из колеи. В этот период организм как никогда нуждается в помощи.

Однако, если вы устали от частого приема лекарств, воспользуйтесь действенными советами из народной медицины. Главным ингредиентом в них является мед – природное средство для лечения симптомов осенней простуды.

Для поднятия иммунитета

Пропустите лимон через блендер вместе с кожурой.

Переложите смесь в глубокую миску.

Добавьте 150 г меда и тертый корень имбиря.

Употребляйте добавку на голодный желудок по одной столовой ложке. Запивайте смесь небольшим количеством воды.

При повышенной температуре

Помимо лимона вам потребуются ягоды клюквы.

Пропустите клюкву через блендер.

Перемешайте ягодное пюре и мед. Соблюдайте следующие пропорции: две части ягод на одну часть меда.

Принимайте лекарство по одной столовой ложке каждые два часа.

При кашле

Для приготовления средства от кашля вам понадобится черная редька.

Тщательно помойте редьку.

Срежьте верхнюю часть корнеплода и сделайте углубление посередине. Должно получиться что-то наподобие чаши.

Добавьте туда две столовые ложки меда. Подождите несколько часов, пока выделится нужное количество сока редьки.

Полученный сироп принимайте до еды четыре раза в день по одной чайной ложке.

При боли в горле

Избавиться от боли в горле поможет мед в чистом виде. Рассасывайте чайную ложку меда каждые два часа. В скором времени неприятные симптомы должны исчезнуть или заметно ослабеть.

Еще одним эффективным средством является полоскание с медом и шалфеем.

Рецепт приготовления раствора прост:

Залейте 2 ст. л. сухого шалфея кипятком.

Дайте раствору настояться в течение 10 минут.

Остудите жидкость до +40°C.

Процедите раствор через сито и смешайте с 0,5 ст. л. меда.

Полоскание используйте три раза в день за полчаса до приема пищи.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом, как приготовить полезное лакомство с медом и облепихой.