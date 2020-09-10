Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Осень – самая благоприятная пора для распространения вирусов и микробов. Учащаются случаи заболеваний, что на некоторое время выбивает из колеи. В этот период организм как никогда нуждается в помощи.
Однако, если вы устали от частого приема лекарств, воспользуйтесь действенными советами из народной медицины. Главным ингредиентом в них является мед – природное средство для лечения симптомов осенней простуды.
Для поднятия иммунитета
Употребляйте добавку на голодный желудок по одной столовой ложке. Запивайте смесь небольшим количеством воды.
При повышенной температуре
Помимо лимона вам потребуются ягоды клюквы.
Принимайте лекарство по одной столовой ложке каждые два часа.
При кашле
Для приготовления средства от кашля вам понадобится черная редька.
Полученный сироп принимайте до еды четыре раза в день по одной чайной ложке.
При боли в горле
Избавиться от боли в горле поможет мед в чистом виде. Рассасывайте чайную ложку меда каждые два часа. В скором времени неприятные симптомы должны исчезнуть или заметно ослабеть.
Еще одним эффективным средством является полоскание с медом и шалфеем.
Рецепт приготовления раствора прост:
Полоскание используйте три раза в день за полчаса до приема пищи.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом, как приготовить полезное лакомство с медом и облепихой.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...