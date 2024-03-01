Любовная магия для знаков Зодиака: кого ждет романтика

Весна - пора любви

Начало весны пробуждает в людях ощущение предстоящих перемен и новизны. Многих окутывает стремление любить и получать любовь. Планеты могут подсказать, как найти свое счастье и не упустить его, а также, как показать избраннику лучшее в себе или когда стоит притормозить эмоции. С помощью советов астрологов справиться с поиском любви может любой знак.

Карина Разуваева, ведический астролог, рассказала, чего ждать от весны некоторым знакам зодиака. Для кого-то весна превратится в период бурного развития романов или начала новой любовной линии. Венера, покровительница красоты и романтики, мотивирует на важные перемены в личной жизни.

После 7 марта она перейдет в Водолея, что значит привлечение в жизнь необычного и яркого, а также возможные изменения в личном. Кому-то захочется вырваться на свободу и обрести независимость, а кто-то рванет за новыми впечатлениями. Оглянитесь вокруг: можно найти свое счастье среди тех, кого часто видите рядом. Или, может быть, дружба перерастет в новые отношения?

Почти весь апрель покровительница любви останется в гостях у Рыб, и это лучшее ее положение, способствующее возникновению крепчайших любовных связей между людьми. Именно первые три недели апреля идеальны для начала отношений. Такое положение планеты усиливает ранимость и сентиментальность, но и обидчивость с ревностью растут тоже. Их неплохо бы держать под контролем, а также смотреть на мир открыто, а не через розовые очки. Тогда все будет хорошо.

Меркурий в апреле начинает ретроградить, и это приведет к испытаниям для многих пар. Бережнее относитесь в это время к дорогим вам людям. Впрочем, и после легче не станет. Последняя неделя апреля и три недели мая Венера преодолевает Овна, главного по конфликтам. Могут вспыхивать непонимание, ревность и обиды на ровном месте. Понадобится немало терпения, чтобы сохранить отношения.

Зато после Венера возвращается в свои края – в знак Тельца. И наконец-то любовная сфера успокаивается и в ней настает гармония. Возможно наконец возвращение к покою, идиллии, доверию и чувствам.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака станут этой весной самыми счастливыми.

