Астрологи раскрыли тайну наступившего года: каким он будет для знаков Зодиака

Успех или неудачи, радость или проблемы ждут нас в новом году - все увидели эксперты-эзотерики

Наступивший год, конечно же, будет разным для всех знаков зодиака. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от будущего всем знакам.



Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Новый год – новые возможности, таким станет девиз этого знака. Осуществлять идеи, не бояться неопробованного – все это для Овнов. Период прибыли и крупных покупок, а для кого-то – и встреча половинки. Однако не исключены конфликты и споры, поэтому берегите отношения, особенно сложными для них будут март и октябрь. Весной не исключены проблемы со здоровьем. Кроме того, люди, которым вы верили, могут обмануть – скорее всего, это деловые партнеры. Однако вторая половина года принесет успех в спорте и любви.Успех и реализация идей ждет и Тельцов. Исполнение желаний продлится почти весь год, а если что-то не получилось, то это вас просто уберегли от худшего. Интеллектуальные проекты особо удачными будут во второй половине года, они могут принести неплохие доходы в случае удачной реализации. Конец лета и осень могут угрожать дружеским отношениям, так что берегите друзей. Не спешите и тратить деньги в конце года. Весной и летом – период удачных путешествий, но весной же стоит быть внимательными к финансам и имуществу.После длительного периода застоя Близнецов ждут неожиданные вероятности успеха. Придет покровительство от нужных лиц, наступит отличный период для вложения средств. В начале сентября и в конце года лучше не путешествовать. Обратите внимание на детей, им может понадобиться ваша поддержка. Во второй половине года ждите перспектив и реализации идей.Компенсация потерь и воплощение давно вынашиваемых идей ждет в этом году Раков, а также появление новых друзей и покровителей. Возможны переезды и изменения в карьере. Основной успех ждет Раков в следующем году, но вторая половина текущего позволит к нему подготовиться. Стоит обратить внимание на проблемы родителей и связанное с жильем.Львам приготовиться к карьере, особенно если есть возможность получить работу вдали от дома. Период основной активности – осень, чуть раньше, в агусте, внимательнее к дорогам и транспорту, в том числе и личному. И да, беречь близких и родных гороскоп советует и этому знаку.Девам будет везти вдали от дома, особенно если вложиться в недвижимость в другом городе и опереться на предложенную помощь. В течение года будет происходить внутренний раздрай, связанный в личным, но оптимизм и взгляд вперед помогут справиться. Удача ждет в сентябре, принося награду за все пережитое. С середины августа по середину сентября, впрочем, не исключены трудности в семье, в этот период не стоит делить имущество, чтобы не понести реальные потери.Двоякий получается год. С одной стороны, сложности в реализации идей в первые полгода. С другой – тогда же будут выгодные обстоятельства, пренебрегать которыми нельзя. Ожидается немало срывов и потерь, но жалеть уходящих партнеров не нужно, важнее здоровье. В конце весны раскроются возможности для успеха вдали от дома. А вот с июля и до весны будущего года – разочарования и личные отношения введут в коллапс.Много шансов для работы, которыми надо пользоваться. Срыв планов и проблемы с близкими будут, но это не страшно, важнее здоровье. Высоки шансы у Скорпиона для карьерного роста, вторая половина осени пройдет под знаком успеха. Первая половина года – время опоры на семью, партнеров, друзей. Не оставайтесь в одиночестве даже с работой.Деловые успехи и профессиональный рост, а также шансы в любви – вот каким будет год для Стрельца. Завязавшиеся в дороге и в соседних регионах романы могут окончиться свадьбой. Вторая половина года – время появления отличных партнеров, однако тогда же возможны проблемы с друзьями. Осторожнее с планами в марте. Обратите внимание: могут предложить деловые отношения, соглашайтесь.Много творчества, радость от удачной работы, интересные возможности и масса поездок и знакомств – таково краткое описание года для Козерогов. Удачный период для строительства своего жилья и преумножения имущества. Не спешите за новым, улучшайте и умножайте имеющееся. К переменам приготовьтесь к осени, а к самореализации – зимой.Глобальная вспышка удачи и известности, новые возможности, личная жизнь и путешествия – вот чего ждать от 2024 Водолеям. Осторожнее на дороге весной и осенью. Летом возможны успехи в любви и не исключено прибавление в семье. Избегайте ремонтов летом и осенью этого года.Путешествия, командировки, дороги – собирайте чемоданы, Рыбы. Удачный период для выступлений и обучения. Отличный период для вложений и материального роста. Осенью может быть очередная волна идей, не исключено, что она приведет к дальним дорогам. Если есть возможность, стоит купить недвижимость.

Ранее мы писали, какие знаки ждут серьезные перемены в этом году.

